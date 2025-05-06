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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Цены на рынке вторичной недвижимости перешли к росту

Уже через месяц после распространения семейной ипотеки на вторичный рынок на города, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их число не превышает двух,  начался рост цен на рынке вторичной недвижимости.

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