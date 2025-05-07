ALIENS: DARK DESCENT STEAM РФ + ВЕСЬ МИР КЛЮЧ** Активация: Steam 1️⃣ Р...

ALIENS: DARK DESCENT STEAM РФ + ВЕСЬ МИР КЛЮЧ Активация: Steam1️⃣ Регион: Россия + Весь Мир2️⃣ После активации навсегда останется на вашей Steam-аккаунте!3️⃣ Поддерживаемые языки: в соответствии с указанными в Steam4️⃣ Моментальная доставка по электронной почте сразу после оплаты!Дата выхода: 20.