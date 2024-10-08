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Закон и Порядок

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Миллиарды рублей, конфискованные у коррупционеров, возвращаются в госбюджет

Миллиарды рублей, конфискованные у коррупционеров, возвращаются в госбюджет

В собственность государства поступили незаконно полученные средства и активы Юрий Енцов  Проект Федерального бюджета РФ на следующие три года, внесенный правительством в Госдуму, предполагает многомиллиардные доходы от продажи конфискованного имущества в 2024 и 2025 годы.

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Александр Рожков
Жизнь стала лучше. Жизнь стала веселей. Шея стала тоньше, Но зато длинней. Маяковский.
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