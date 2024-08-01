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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угальде о 3:0 с «Динамо»: «Хорошо было бы забить 5-6 мячей, чтобы счет был более объективным»

Красно-белые обыграли бело-голубых (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ. «Я очень рад, что мы выиграли.

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