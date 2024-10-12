Хейден Панеттьери, сыгравшая Сэм в Until Dawn, также тизерит сиквел Похоже, что си...

Хейден Панеттьери, сыгравшая Сэм в Until Dawn, также тизерит сиквелПохоже, что сиквел Until Dawn действительно находится в разработке, поскольку ещё одна актриса, участвовавшая в создании оригинала, намекает на продолжение.
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