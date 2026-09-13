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Донецкая группа новостей

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Идеологическая провокация на бульваре Пушкина,нет чтобы сладкую вату продавал

Идеологическая провокация на бульваре Пушкина,нет чтобы сладкую вату продавал наш, отечественный колобок,а не какой то спидермен,а потом удивляемся что наши дети курят.

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