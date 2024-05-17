Началось. Битва под Харьковом станет для Украины решающей. На очереди Киев – власти уже готовятся

На Украине начинается решающая битва, пишет Politico. Российские войска усилили давление на Харьков, ситуация в районе Киева тоже вызывает беспокойство – власти уже отправили на оборону столицы половину новых бригад ВСУ.
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