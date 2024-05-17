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Началось. Битва под Харьковом станет для Украины решающей. На очереди Киев – власти уже готовятся

Началось. Битва под Харьковом станет для Украины решающей. На очереди Киев – власти уже готовятся

На Украине начинается решающая битва, пишет Politico. Российские войска усилили давление на Харьков, ситуация в районе Киева тоже вызывает беспокойство – власти уже отправили на оборону столицы половину новых бригад ВСУ.

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Комментарии
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Eduard
Мочить укропов надо.Нормальные со своими не воюют!
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1 д.
Eduard
Россия ничего чужого не ворует в отличии от Запада,это её Украина и территория!
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1 д.
Андрей Тихонов
Ни кто его штурмовать не будет, окружить, всё заблокировать и идти дальше, он сам падёт
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20 час.

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