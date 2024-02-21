Science Advances: музыка активирует в мозге особые нейроны прогнозирования

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что во время прослушивания музыки в головном мозге активизируется специальный тип нейронов, который "пытается предсказать", какие ноты прозвучат следующими.
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