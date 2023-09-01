Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Хорхе Карраскаль: «Были другие предложения, но выбрал «Динамо» – уже привык жить в Москве»

Хорхе Карраскаль: «Были другие предложения, но выбрал «Динамо» – уже привык жить в Москве»

«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась их манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх