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Мостовой отказался возглавить «Родину»: «Я бы не пошел, если бы предложили. Пойду в топ-клубы»

Мостовой отказался возглавить «Родину»: «Я бы не пошел, если бы предложили. Пойду в топ-клубы»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой прокомментировал отставку Хуана Диаса с должности главного тренера «Родины».

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