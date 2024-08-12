Состояние ВМС США признали худшим за 25 лет

Корабли Военно-морских сил США находятся в худшем состоянии за 25 лет. ВМС не хватает рабочих для строительства и обслуживания военных судов, пишет Defense News со ссылкой на эксперта в бюджетном управлении Конгресса Эрика Лабса.
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