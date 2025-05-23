Омск глазами ИИ. В чате GPT преобразовали Омские дворы, подъезды и улицы. Посмотрите, что из этого вышло.
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Омск глазами ИИ. В чате GPT преобразовали Омские дворы, подъезды и улицы. Посмотрите, что из этого вышло.