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Игроки «Сочи» посвятили «Зениту» свою первую еврокубковую победу

Игроки «Сочи» посвятили «Зениту» свою первую еврокубковую победу

Российский футбольный клуб "Сочи" на своем поле обыграл команду "Кешля", представляющую Азербайджан, в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций.

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