ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУ Команда ГУО ´Бобруйский государственный механ...

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУКоманда ГУО ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ по волейболу провела дружескую встречу с командой УО ´Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха´.
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