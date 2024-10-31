Новолуние в Скорпионе 1 ноября: что ждать от мистического события и какие знаки зодиака ощутят его сильнее других Ольга Вайленко1 ноября 2024 года астрологическое сообщество предсказывает особенное новолуние — в этот день Луна пройдет через знак Скорпиона.