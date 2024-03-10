Врач объяснила, всегда ли нужно бороться с насморком Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева рассказала о том, всегда ли нужно лечить насморк.
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