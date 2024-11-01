Представлен новый метод оценки ёмкости литий-ионных аккумуляторов для домашних солнечных панелей

Новый метод оценки ёмкости домашних систем хранения энергии, разработанный исследователями из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена, JARA-Energy и ACCURE Battery Intelligence GmbH, может значительно улучшить надёжность и эффективность использования фотоэлектрических систем в домашних хозяйствах.
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