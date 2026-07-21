Работодателям Москвы и Подмосковья напомнили о компенсации трат на охрану труда

В 2026 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области направило 5,8 миллиарда рублей на финансирование мероприятий, позволяющих работодателям снизить уровень производственного травматизма и предотвратить профессиональные заболевания.
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