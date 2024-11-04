Моральная техподдержка

После ухода зарубежных разработчиков пользователи заявляют о поступательном росте цен на отечественное программное обеспечение, а в публичной плоскости возникает дискуссия о необходимости ценового регулирования на соответствующих рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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