Украинская армия несет большие потери на территории расположенного в Донбассе города Бахмута из-за того, что военное командование бывшей советской республики не подготовило данный населенный пункт к обороне.
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