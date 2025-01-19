Эндокринолог Невольникова назвала дрожжевые инфекции признаком диабета

Анна Невольникова, врач-эндокринолог из московской поликлиники №220, рассказала РИА Новости о том, что потемнение кожи в определённых местах, таких как шея, складки тела, подмышки и паховая область, а также частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут быть скрытыми признаками диабета.