Зеленский анонсировал перезагрузку кадрового состава ВСУ

REUTERS В ближайшее время украинское руководство проведет перезагрузку кадрового состава ВСУ. Об этом 23 июля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с главкомом Михаилом Драпатым и руководителем минобороны Евгением Хмарой.