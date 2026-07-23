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Зеленский анонсировал перезагрузку кадрового состава ВСУ

Зеленский анонсировал перезагрузку кадрового состава ВСУ

REUTERS В ближайшее время украинское руководство проведет перезагрузку кадрового состава ВСУ. Об этом 23 июля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с главкомом Михаилом Драпатым и руководителем минобороны Евгением Хмарой.

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