США не в той ситуации, чтобы шантажировать Китай в связи с расследованием истоков пандемии COVID-19 -- МИД

Пекин, 22 июня /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты не в той ситуации, чтобы шантажировать или принуждать Китай, и не имеют права, представляя международное сообщество, предъявлять обвинения и клеветать на Китай по поводу расследования причин пандемии.