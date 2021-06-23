Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

США не в той ситуации, чтобы шантажировать Китай в связи с расследованием истоков пандемии COVID-19 -- МИД

Пекин, 22 июня /Синьхуа/ -- Соединенные Штаты не в той ситуации, чтобы шантажировать или принуждать Китай, и не имеют права, представляя международное сообщество, предъявлять обвинения и клеветать на Китай по поводу расследования причин пандемии.

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