Кравцов сообщил о введении обязательного курса по ИИ для 5–11-х классов

Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для учащихся с 5-го по 11-й классы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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