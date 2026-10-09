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ИА Регнум

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Кравцов сообщил о введении обязательного курса по ИИ для 5–11-х классов

Кравцов сообщил о введении обязательного курса по ИИ для 5–11-х классов

Новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для учащихся с 5-го по 11-й классы.

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