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Байталюк назвал сроки попадания воды с «Фукусимы-1» в российскую акваторию

Байталюк назвал сроки попадания воды с «Фукусимы-1» в российскую акваторию

Заместитель директора — руководитель тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк сообщил, что воды охладителей, сбрасываемые с японской АЭС «Фукусима-1», могут достичь акватории РФ как минимум через семь лет.

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