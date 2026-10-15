Компания Nissan неожиданно обновила Altima. Еще в 2024 году появилась информация о том, что через два года седан покинет рынок в рамках оптимизации модельного ряда японской компании.
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