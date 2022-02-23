Смех не грех

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Дебильное желание выделиться, чтобы на тебя обратили внимание, даже если вслед покрутят пальцем у виска.У тебя такой нет,...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    откуда появилось такое кол-во дебилов, особенно в возрасте, писец!!!У тебя такой нет,...
  • Константин Самарин
    Когда дебилы не могут блеснуть умом, они стараются выделиться наскальной живописью...Татуировки, котор...

Уличные фотографы показали свои лучшие снимки (20 фото)

Уличные фотографы показали свои лучшие снимки (20 фото)

Вы когда-нибудь задумывались, сколько фотографий было сделано с вашим участием без вашего ведома? Туристы, прохожие или даже уличные фотографы, намеренно или случайно, в какой-то момент могли включить вас в кадр, делая свой очередной снимок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх