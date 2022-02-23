Уличные фотографы показали свои лучшие снимки (20 фото)

Вы когда-нибудь задумывались, сколько фотографий было сделано с вашим участием без вашего ведома? Туристы, прохожие или даже уличные фотографы, намеренно или случайно, в какой-то момент могли включить вас в кадр, делая свой очередной снимок.
Вы когда-нибудь задумывались, сколько фотографий было сделано с вашим участием без вашего ведома? Туристы, прохожие или даже уличные фотографы, намеренно или случайно, в какой-то момент могли включить вас в кадр, делая свой очередной снимок.
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