Кимберли Гилфойл, шесть лет встречавшаяся с Дональдом Трампом-младшим, грозится раскрыть компромат на семью президента США после отставки с должности посла, утверждает Daily Mail со ссылкой на источники.
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