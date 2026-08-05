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Спад в секторе услуг РФ замедлился: PMI вырос до 49 пунктов

Спад в секторе услуг РФ замедлился: PMI вырос до 49 пунктов

По оценке S&P Global, индекс деловой активности в сфере услуг России в июле достиг 49,0 пункта — это выше майского и июньского значений (48,7 и 48,2), однако показатель по‑прежнему ниже 50, сигнализирующего о росте.

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