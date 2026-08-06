Дмитриев поинтересовался, не стала ли Европа детским садом для мигрантов

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографию из испанской Сеуты и задался вопросом: не стала ли Европа детским садом для мигрантов.