Дмитриев поинтересовался, не стала ли Европа детским садом для мигрантов

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фотографию из испанской Сеуты и задался вопросом: не стала ли Европа детским садом для мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии