В Крым поступило 1,1 млн доз вакцины от гриппа

В Республике Крым в этом сезоне вакцинируют от гриппа более миллиона человек. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказала главный внештатный специалист терапевт министерства здравоохранения РК Ольга Барило.
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