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Царьград

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Граждан Казахстана обвинили в поджоге леса в Греции

Граждан Казахстана обвинили в поджоге леса в Греции

В качестве доказательств были обнаружены остатки фейерверков в бухте.Прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра, согласно сообщению Ekathimerini.

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