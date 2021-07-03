В Калининградской области на практических занятиях военнослужащие отработали навыки по обслуживанию военной автомобильной техники

В ходе проведения практического занятия водителями колесной техники были отработаны вопросы по подготовке к использованию и применению моечно-уборочного, промывочного, заправочно-смазочного, шиномонтажного, а также компрессорного оборудования.
В ходе проведения практического занятия водителями колесной техники были отработаны вопросы по подготовке к использованию и применению моечно-уборочного, промывочного, заправочно-смазочного, шиномонтажного, а также компрессорного оборудования.
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