Донбасс Сегодня

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Прогноз погоды: неделя начинается с похолодания

Прогноз погоды: неделя начинается с похолодания

Температура воды в Средиземном море +28 °С, высота волн 100–170 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +29 °С, в озере Кинерет +30 °С.

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