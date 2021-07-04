Прогноз погоды: неделя начинается с похолодания

Температура воды в Средиземном море +28 °С, высота волн 100–170 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +29 °С, в озере Кинерет +30 °С.
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