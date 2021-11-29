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Уходя, гаси свет! Почему США с такой настойчивостью блокируют «Северный поток-2»

Уходя, гаси свет! Почему США с такой настойчивостью блокируют «Северный поток-2»

Заголовок прочитали? Штаты тоже знакомы с этим выражением, но поступают прямо наоборот. Они планируют в 2022 году не уйти, а прийти в Европу со своим СПГ и потушить там свет, сделав его непосильно дорогим для обитателей коммуналки под названием ЕС.

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