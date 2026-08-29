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Царьград

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Посол России в Швейцарии заявил об утрате конфедерацией нейтралитета

Посол России в Швейцарии заявил об утрате конфедерацией нейтралитета

Российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария утратила свой нейтралитет в глазах России и Украины с 2022 года, заняв прокиевскую позицию.

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