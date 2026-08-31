После атак на Ozon и Wildberries началась "распродажа" связанных с ними ЗПИФов

Волна распродаж затронула не только фонды с активами маркетплейсов, но и другие ЗПИФы недвижимостиПосле серии ударов беспилотников по логистическим центрам Ozon и Wildberries инвесторы начали массово избавляться от паёв закрытых фондов недвижимости (ЗПИФ), связанных с этими маркетплейсами.