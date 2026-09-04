Минфин Украины сообщил о росте внешнего долга в 4,5 раза

С начала Специальной военной операции России внешний долг Украины достиг 7 трлн 497,5 млрд гривен к 31 июля 2026 года, увеличившись в 4,5 раза с 1 трлн 634,82 млрд гривен, который был на 1 января 2022 года, по данным Минфина Украины.