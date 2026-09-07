Тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя была полна для Украины событиями, которые обострили внутриполитическую войну элит, раскрыли некоторые тайны во взаимоотношениях в треугольнике "США-ЕС-Украина" и обнажили главные препятствия на пути мирного решения российско-украинского конфликта.