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Тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделе

Тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделе

Прошедшая неделя была полна для Украины событиями, которые обострили внутриполитическую войну элит, раскрыли некоторые тайны во взаимоотношениях в треугольнике "США-ЕС-Украина" и обнажили главные препятствия на пути мирного решения российско-украинского конфликта.

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