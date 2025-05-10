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В Европе заявили о невозможности решить украинский конфликт силой

Сила не поможет решить конфликт на Украине, и в ближайшее время страны Евросоюза это осознают. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Европарламента […] The post В Европе заявили о невозможности решить украинский конфликт силой first appeared on LentaMsk.

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