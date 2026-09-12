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Регионы России

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Премьер Словакии предупреждает о последствиях отказа ЕС от российского газа

Премьер Словакии предупреждает о последствиях отказа ЕС от российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность по поводу отказа Европейского союза от российского газа, заявив, что данный шаг приведёт к высоким ценам и усилению зависимости от третьих стран.

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