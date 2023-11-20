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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Россия должна стереть в порошок соперников из Кубы. Правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

Александр Мостовой: «Россия должна стереть в порошок соперников из Кубы. Правая нога Головина стоит больше, чем вся их сборная»

Команды проведут товарищескую игру в Волгограде. Она состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

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