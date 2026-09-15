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У чиновников в прифронтовом регионе нет других дел? Педагогов и силовиков заставляют помогать цыганам. Русские всё оплатят

У чиновников в прифронтовом регионе нет других дел? Педагогов и силовиков заставляют помогать цыганам. Русские всё оплатят

Прямо сейчас над Брянской областью летят вражеские дроны. В школах нехватка учителей, в полиции жёсткий недобор.

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