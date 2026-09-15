У чиновников в прифронтовом регионе нет других дел? Педагогов и силовиков заставляют помогать цыганам. Русские всё оплатят

Прямо сейчас над Брянской областью летят вражеские дроны. В школах нехватка учителей, в полиции жёсткий недобор.
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Опять чиновничье "творчество"? Среди них совсем нет адекватных людей? Кто во власти инициатор и куратор этого беспредела? Ужас какой-то. Никак не наворуются?
Как в 50-е. Собрать в кучу и во чисто поле.