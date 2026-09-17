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ТАСС

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Эксперт Джонсон назвал причины деморализации моряков на Abraham Lincoln

Эксперт Джонсон назвал причины деморализации моряков на Abraham Lincoln

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Abraham Lincoln был вынужден оставаться в море почти 10 месяцев без захода в порт из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива, недоступности базы в Бахрейне и нехватки судов снабжения, что привело к падению морального духа экипажа.

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