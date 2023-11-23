Переработки и стресс: туляки рассказали, на какие жертвы согласны пойти ради карьеры

Ради карьеры тулякам чаще всего приходилось терпеть переработки и нервное перенапряжение. Об этом говорится в новом опросе SuperJob, в котором приняли участие представители поколений Y и Z и руководители из Тулы.
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