Лавров: слова Байдена о переговорах с РФ - это попытка помочь Харрис

TASS/AP/Jacquelyn Martin Заявления президента США Джо Байдена о готовности Штатов к переговорам с Россией о сокращении ядерных арсеналов без предварительных условий - это попытка помочь в избирательной гонке кандидату от Демократической партии Камале Харрис.
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