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Приморье наращивает туристический потенциал: инвестсовет одобрил два ключевых проекта

Приморье наращивает туристический потенциал: инвестсовет одобрил два ключевых проекта

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ФедералПресс. Шестое заседание Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края, прошедшее под руководством председателя правительства региона Веры Щербиной, было посвящено объектам туризма.

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