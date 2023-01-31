В Архангельске водитель сбил ребёнка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора

ДТП произошло 30 января в 18:48 на перекрёстке Троицкого проспекта и улицы Суворова.Как сообщили в Госавтоинспекции Архангельской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте направо не уступил дорогу и сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зелёный) сигнал светофора.