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В Архангельске водитель сбил ребёнка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора

В Архангельске водитель сбил ребёнка, который переходил дорогу на зелёный сигнал светофора

ДТП произошло 30 января в 18:48 на перекрёстке Троицкого проспекта и улицы Суворова.Как сообщили в Госавтоинспекции Архангельской области, водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте направо не уступил дорогу и сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зелёный) сигнал светофора.

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