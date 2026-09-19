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Царьград

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CENTCOM анонсировал создание подразделения ударных беспилотников

CENTCOM анонсировал создание подразделения ударных беспилотников

Глава Центрального командования США Брэд Купер сообщил о формировании нового подразделения ударных беспилотников в американской армии, отметил достаток вооружения и призвал ближневосточных партнеров к сотрудничеству с новой группой, созданной в августе.

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