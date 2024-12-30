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Как ответить на украинский террор?

Как ответить на украинский террор?

В предновогодние дни Россия столкнулась с беспрецедентной террористической атакой, причем повышение ставок противником заметно по всем её направлениям: успешное покушение на одного из руководителей Минобороны (генерала Кирилова), ряд готовившихся покушений на военачальников и руководителей оборонных предприятий, о предотвращении которых сообщило ФСБ.

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